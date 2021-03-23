«Об излечении речи не идет»: психиатр объяснил, кто несет ответственность за освобождение няни-убийцы Бобокуловой

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Няню из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, осужденную за убийство четырехлетнего ребенка в Москве, вышлют из России после окончания принудительного лечения. В феврале 2016 года ее задержали за убийство и поджог квартиры. Врач-психиатр, старший научный сотрудник психоневрологической клиники города Москвы Вадим Хайкин в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» объяснил, может ли женщина вылечиться окончательно и кто будет нести ответственность в случае повторения трагедии.

— В большинстве случаев ни о каком окончательном излечении речи не идет. Если человека отправили на принудительное лечение, то он в момент совершения убийства не понимал, что делает и не может за это отвечать по закону. В большинстве случаев речь идет о хроническом заболевании, но излечить его современными лекарственными средствами невозможно, — отметил эксперт.

По словам собеседника, с такими заболеваниями иностранный гражданин подлежит депортации, таких пациентов могут держать пожизненно.

— То, что ее выпустили, означает, что она в состоянии ремиссии и отдает себе отчет в своих действиях. Риск, что она повторит убийство, минимален. Лечением таких пациентов занимаются судебные психиатры, это работа по жестким регламентам. За каждым действием стоит подробное экспертное заключение. Именно для того их пишут, чтобы был процесс контроля, он более прозрачен, чем в хирургии, судебные психиатры никогда не осматривают пациента быстро. Каждое решение по человеку документируют очень подробно, — сообщил Хайкин.

Он подчеркнул, что «если процедура выполнена правильно, то никто не несет ответственность. Медицина не всесильна, не нужно путать доктора и волшебника. Риск снижен, но гарантий никаких». Хайкин добавил, что по сравнению с лекарствами десятилетней давности современные препараты имеют меньше побочных эффектов. Но вылечить хронические состояния, в которых человек теряет контроль над собой, в большинстве случаев невозможно. Человеку выписывают поддерживающую терапию современными препаратами.

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