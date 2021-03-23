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Диетолог рассказала, какой продукт увеличивает риск развития болезни Альцгеймера
Фото: sxc.hu

Диетолог рассказала, какой продукт увеличивает риск развития болезни Альцгеймера

Никита Абрамов

Здоровье

Диетолог Ольга Григорьян рассказала, какой продукт увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. По ее словам, продуктом, который стоит употреблять в довольно умеренных количествах, является сало.

Оно увеличивает риск развития атеросклероза, который в свою очередь повышает вероятность возникновения болезни Альцгеймера.

Григорьян отметила, что есть дозировка сала, которая даже полезна организму, — 30 граммов в неделю. Употреблять его рекомендуется без хлеба.

— Чтобы заниматься профилактикой атеросклероза, надо увеличить количество растительных масел, ограничить соль, ограничить высокожировую продукцию, — рассказала эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также диетолог уточнила, что бекон в свою очередь приводит к повышению уровня холестерина и тяжелых жиров.

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