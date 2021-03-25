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Суд изберет меру пресечения для жителя Подмосковья, подозреваемого в экстремизме
Фото: СК РФ / Свердловская область

Суд изберет меру пресечения для жителя Подмосковья, подозреваемого в экстремизме

Никита Абрамов

Происшествия

В отношении 33-летнего жителя Коломны, который подозревается в экстремизме, возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом в четверг, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По информации следствия, с августа 2019 по февраль 2020 года подозреваемый публиковал в своей социальной сети материалы, которые содержали призывы к насилию по национальным и религиозным признакам.

В ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения.

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