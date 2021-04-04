Летевший из Токио во Франкфурт лайнер вынужденно сел в Красноярске

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Следовавший из Токио во Франкфурт Boeing В789/H совершил в воскресенье, 4 апреля, незапланированную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске. По предварительной информации, причиной этого стал отказ левого двигателя. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

Воздушное судно приземлилось в Красноярске в 6:18 (2:18 по московскому времени).

В настоящее время все пассажиры покинули борт и находятся в здании аэропорта. Планируется, что через восемь часов они продолжат полет.

Согласно данным сервиса Flightradar24, Boeing 787-9, вылетевший из Токио, незадолго до подлета к Норильску резко изменил траекторию своего движения. Статус рейса в данный момент значится как «перенаправлен в Красноярск», сообщает РИА Новости.

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