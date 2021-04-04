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Таджикская авиакомпания выполнила первый с марта прошлого года регулярный рейс в Москву
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Таджикская авиакомпания выполнила первый с марта прошлого года регулярный рейс в Москву

Илья Ашуров

Общество

Первый с начала пандемии регулярный рейс из Душанбе в Москву доставил более 180 пассажиров. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщил директор Агентства гражданской авиации Таджикистана Икром Субхонзода.

Рейс таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» был совершен в воскресенье, 4 апреля. На борту находились 184 пассажира.

— Авиакомпания «Сомон Эйр» в воскресенье осуществила свой первый регулярный рейс по маршруту Душанбе — Москва, взяла на борт 184 пассажира, — приводит слова Субхонзоды РИА Новости.

Чиновник добавил, что следующий регулярный рейс из Душанбе в Москву будет выполнен 6 апреля.

Напомним, Россия закрыла свое воздушное пространство из-за пандемии новой коронавирусной инфекции 27 марта 2020 года. Регулярное авиасообщение с Таджикистаном было возобновлено 1 апреля 2021 года, до настоящего момента между Россией и Таджикистаном осуществлялись только вывозные и чартерные рейсы.

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