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Дела двух свидетелей, обвиняемых в ложных показаниях по ДТП с актером Ефремовым, поступили в суд
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Дела двух свидетелей, обвиняемых в ложных показаниях по ДТП с актером Ефремовым, поступили в суд

Анастасия Колоскова

Происшествия

Уголовные дела в отношении двух из трех свидетелей, которые обвиняются в заведомо ложных показаниях по делу актера Михаила Ефремова зарегистрировал Пресненский суд столицы.Об этом сообщили в пресс-службе суда.

— Уголовные дела в отношении Кобец Александра Петровича и Гаева Андрея Александровича поступили в Пресненский районный суд. Материалы дела пока только зарегистрированы, но не назначены, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что следователи завершили предварительное расследование трех уголовных дел, фигуранты которых обвиняются по статье «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод».

СПРАВКА «ВМ»

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал актер Михаил Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.

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