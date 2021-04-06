Суд оставил в СИЗО Бориса Шпигеля, обвиняемого во взятке по делу Белозерцева
Мосгорсуд оставил под стражей бывшего сенатора Бориса Шпигеля, обвиняемого во взяточничестве по делу бывшего главы Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Московского городского суда.
Заседание прошло во вторник, 6 апреля. Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу, оставив Шпигеля в СИЗО.
Ранее суд оставил в СИЗО жену Бориса Шпигеля, а также не удовлетворили апелляционную жалобу Белозерцева.
Напомним в воскресенье, 21 марта, стало известно о задержании губернатора Пензенской области Белозерцева по подозрению в получении взятки. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель, а также его жена и директор организации «Фармация» Антон Колосков с помощью посредников передавали Ивану Белозерцеву взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей. Также ведомство считает, что Белозерцев в качестве взятки получил дорогостоящие часы и автомобиль. Суд арестовал Белозерцева на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 20 мая 2021 года. СК РФ в воскресенье, 21 марта, опубликовал видеозапись обыска и задержания губернатора.
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