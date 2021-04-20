Владимир Путин и президент Кубы обсудили дальнейшую совместную работу в разных областях

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. В ходе беседы руководители государств высказали важность совместной работы над проектами в различных областях.

— Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление стратегического партнерства между Россией и Кубой. Подчеркнута важность совместной работы по реализации согласованных проектов в торгово-экономической и других областях, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Также Владимир Путин поздравил кубинского лидера с избранием на пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы и с отмечаемым 20 апреля днем рождения.

Лидеры государств выразили готовность к координации усилий по борьбе с коронавирусом и договорились о дальнейшем проведении российско-кубинского диалога в различных форматах.

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