Парашютисты из команд Музея Победы стали лучшими в России

Всего же в состязаниях участвовали более 270 спортсменов из разных уголков России / Фото: пресс-служба Музея Победы

Три юниорских команды «Военно-спортивного клуба Музея Победы» стали обладателями Кубка России RISCUP 2021. Команды с успехом дебютировали в соревнованиях по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта. Также молодые спортсмены поднялись на все ступени пьедестала почета в юниорском зачете в дисциплине «Групповая акробатика – 4 (FS 4-way)». Результаты стали известны 23 апреля, сообщает пресс-служба Музея Победы.

Бронзовые медали достались юношам из команды «Старт», серебряные — девушкам из команды «Осы». Золотые медали и Кубок России завоевала сборная «Союз», в состав которой входят спортсмены из РФ и Белоруссии.

Фото: пресс-служба Музея Победы

Все спортсмены занимаются в клубе Музея Победы, который открылся в феврале 2021 года. Таких результатов они смогли добиться за несколько месяцев тренировок.

Всего в состязаниях приняли участие свыше 270 спортсменов из разных российских регионов. Было разыграно 14 комплектов наград в различных дисциплинах: фристайл, групповая акробатика, вертикальная акробатика и динамика.

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