Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Парашютисты из команд Музея Победы стали лучшими в России
Всего же в состязаниях участвовали более 270 спортсменов из разных уголков России / Фото: пресс-служба Музея Победы

Парашютисты из команд Музея Победы стали лучшими в России

Юлия Курганова

Город

Три юниорских команды «Военно-спортивного клуба Музея Победы» стали обладателями Кубка России RISCUP 2021. Команды с успехом дебютировали в соревнованиях по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта. Также молодые спортсмены поднялись на все ступени пьедестала почета в юниорском зачете в дисциплине «Групповая акробатика – 4 (FS 4-way)». Результаты стали известны 23 апреля, сообщает пресс-служба Музея Победы.

Бронзовые медали достались юношам из команды «Старт», серебряные — девушкам из команды «Осы». Золотые медали и Кубок России завоевала сборная «Союз», в состав которой входят спортсмены из РФ и Белоруссии.

Парашютисты из команд Музея Победы стали лучшими в РоссииФото: пресс-служба Музея Победы

Все спортсмены занимаются в клубе Музея Победы, который открылся в феврале 2021 года. Таких результатов они смогли добиться за несколько месяцев тренировок.

Всего в состязаниях приняли участие свыше 270 спортсменов из разных российских регионов. Было разыграно 14 комплектов наград в различных дисциплинах: фристайл, групповая акробатика, вертикальная акробатика и динамика.

Читайте также: Более 100 мероприятий пройдет в рамках акции «Библионочь-2021» в Москве

объявление победителейпарашютымузей Победы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в