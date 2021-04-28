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Зоологический музей пригласил москвичей на вечерние экскурсии в мае
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Зоологический музей пригласил москвичей на вечерние экскурсии в мае

Ольга Маркова

Культура

Зоологический музей МГУ приглашает москвичей и гостей столице на вечерние экскурсии по четвергам в мае. На программах можно познакомиться со всем самым интересным, что есть в музее.

В первый четверг мая, 6 числа, в музее пройдет обзорная экскурсия, на которой участники пройдутся по всем залам и заглянут в орнитологическое хранилище. Гостям покажут экспонаты, на которые сразу падает взгляд и обделенные вниманием публики.

Через неделю, 13 мая, состоится тематическая экскурсия «Животный мир Монголии». Экскурсантов познакомят с экспозицией «Птицы и Млекопитающие», а также покажут фильм «Зарисовки из экспедиции по Монголии».

Завершающая экскурсия мая пройдет 20 числа. Вниманию посетителей вновь будет представлена обзорная экскурсия, на которой участники не только пройдут по залам, но и узнают интересные фрагменты из истории формирования коллекции музея и жизни его знаменитых.

Читайте также: Лекция «Москва в 1941-м. Как защищали столицу во время войны» состоится в Музее Победы

музейэкскурсияживотные
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