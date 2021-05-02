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У каких знаков зодиака закончится черная полоса в мае
Фото: pixabay.com / Víťa Válka

У каких знаков зодиака закончится черная полоса в мае

Василий Плиткин

Общество

Ясновидящая Кажетта составила список знаков зодиака, у которых в мае закончится черная полоса.

Овен

Этой весной уникальный шанс может существенно изменить вашу жизнь. Звезды обещают неожиданную удачу или поворот судьбы к лучшему. Неразрешимые, сбивающие с толку ситуации, в которых вы чувствовали себя как в ловушке, могут внезапно измениться. Влияние планет помогает вырваться из оков и снова начать полноценно жить.

Близнецы

Вы должны наслаждаться этой весной! Вы находитесь на интеллектуальном подъеме, поскольку Венера в Близнецах оживляет ваш ум и дарит новые оригинальные идеи. Вам нужна новая информация, так что будьте внимательны и не упускайте возможности пообщаться с новыми людьми, а также уделяйте достаточно времени обучению.

Козерог

Козероги стремятся к порядку и смогут почувствовать облегчение, когда все встанет на свои места. Все Козероги, но особенно те, кто родился в первую неделю января, сейчас извлекают выгоду из любой ситуации и обретают новые силы. Начало мая — лучший период для того, чтобы разобраться в своих делах и избавиться от всего ненужного.

Водолей

Вас ждет во всех смыслах насыщенный май, который принесет реализацию многих задумок. Вы сможете, наконец, освободиться от рутины и заняться собой, сконцентрироваться на развитии своих творческих способностей, сделать шаг навстречу мечте и добиться психологического комфорта.

Читайте также: Астролог рассказала, кому нужно быть осторожным в майские праздники

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