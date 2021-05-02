Американские ученые назвали продукты, которые помогут быстро убрать жир с живота

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Исследователи из США пришли к выводу, что употребление некоторых продуктов приводит к потере висцерального жира в области живота.

Так, низкоуглеводная диета эффективна при сжигании калорий и уменьшении жировой прослойки. Для нее подойдут — курица, индейка, яйца, а также орехи и семена.

Кроме того, специалисты отметили, что белок позволяет избавиться от чувства голода на долгое время и ускорить метаболизм. Обезжиренные молочные продукты, чечевица, фасоль, а также различные морепродукты также могут стать отличными продуктами для похудения, отмечает ФАН.

Ранее японский профессор назвал способ избежать преждевременного старения.

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