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Японский профессор назвал способ избежать преждевременного старения
Фото: pexels.com

Японский профессор назвал способ избежать преждевременного старения

Полина Долганова

Здоровье

Чувство старения у людей молодого возраста свидетельствует о недостаточной физической нагрузке. Об этом рассказал японский профессор Хироси Хираидзуми.

По его словам, в нынешней эпидемиологической ситуации у людей могут возникать неожиданные боли в теле из-за удаленного режима работы. Работая из дома, человек рискует деактивировать функции своего тела и подвергнуть свой организм преждевременному старению.

Врач порекомендовал справляться с дискомфортными ощущениями с помощью регулярной растяжки у лестницы. Для разминки шеи будет полезно наклониться к перилам с ровном спиной и одновременно расслабить подвздошно-поясничные мышцы с помощью выпадов.

В качестве профилактики специалист порекомендовал растягиваться перед началом любой деятельности. В случае регулярной работы над мышцами тело становится гибким за счет улучшения кровообращения. Также в организме активизируется метаболизм органов, который способствует приостановке процесса старения, сообщает издание Nihon Keizai.

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