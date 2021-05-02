Шеф-повар рассказал о распространенной ошибке при жарке яичницы

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Частая ошибка при жарке яичницы состоит в том, что люди перегревают сковороду. Об этом заявил австралийско-французский шеф-повар Ману Фейлдел.

— Если сковорода сильно нагрета, то яйца пригорят и вместо того, чтобы быть воздушными и легкими, будут иметь резиновую текстуру, — рассказал повар.

В готовое блюдо стоит добавить оливковое масло, перец и морскую соль, передает портал Daily Star.

Ранее сообщалось, что ученые нашли лучший для здоровья способ приготовления яиц.

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