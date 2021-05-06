Эксперт рассказал о существовании приложений, ворующих трафик

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Данные пользователей могут приносить доход после монетизации мобильных приложений. Многие из таких программ в фоновом режиме обновляются, синхронизируют информацию и направляют телеметрии. Об этом сообщил эксперт Руслан Косарим.

По его словам, подобное может касаться, к примеру, игр и приложений, имеющих отношение к фитнесу. Они присылают разработчикам гораздо больше информации, чем могли бы предоставить сами пользователи, считает эксперт. Он также добавил, что существует два типа мобильных приложений.

Как подчеркнул Руслан Косарим, легальные предупреждают о том, что действует политика конфиденциальности, и предлагают пользователю подтвердить согласие на их обработку, передает Общественная служба новостей. По мнению эксперта, вредные программы могут оказаться «внутри гаджета» и после посещения запрещенных интернет-ресурсов или установки приложений из непроверенных источников. Чтобы такого не было, рекомендуется установить на телефон антивирусную программу.

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