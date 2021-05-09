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Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем Победы
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем Победы

Анастасия Волоснова

Общество

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил парад Победы на Красной площади и поздравил жителей Московской области с 9 Мая. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Московской области.

Уточняется, что губернатор присутствовал на торжественном марше с женой и сыновьями.

Андрей Воробьев отметил, что в День Победы ветеранов чествуют во всех регионах страны. Губернатор поздравил с праздником ветеранов и жителей столичного региона.

— Самое главное — особое внимание уделять подрастающему поколению, потому что время идёт, в памяти это не должно стереться. Эта генетическая память должна сохраниться у нас на века. Об этом сегодня говорил президент в своём выступлении, — подчеркнул Андрей Воробьев.

В пресс-службе добавили, что в столичном регионе в День Победы, 9 мая, также началась онлайн-акция «Бессмертный полк», пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Российский ученый Мажуга поздравил с Днем Победы легендарного летчика Киртока.

Читайте также: Пятиметровая «Стена Победы» появилась в Воронцовском парке Москвы

ПодмосковьеДень ПобедыАлексей Воробьев
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