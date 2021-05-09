Жители Берлина возложили цветы в Трептов-парке в День Победы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Берлине в воскресенье, 9 мая, традиционно возложили цветы в Трептов-парке в честь Дня Победы. На территории парка находится братское кладбище и мемориал со скульптурой бронзового солдата.

Утром 9 мая в парк прибыл российский посол в Берлине Сергей Нечаев и другие представители посольства. Кроме того, к мемориалу в праздничный день пришел госсекретарь МИД Германии Мигель Бергер, а также представители федеральных земель ФРГ, партий и администрации Берлина.

Граждане Германии также возлагали цветы в День Победы в парке Тиргартен, где находится другой известный мемориал, пишет Интерфакс.

В свою очередь в Москве прошел парад Победы на Красной площади 9 мая. В нем участвовали около 12 тысяч военнослужащих, было задействовано более 190 образцов военной техники, а также военная авиация.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин обсудил с ветераном ВОВ Марией Фаустовой.

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