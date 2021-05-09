Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Жители Берлина возложили цветы в Трептов-парке в День Победы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жители Берлина возложили цветы в Трептов-парке в День Победы

Анастасия Волоснова

В мире

В Берлине в воскресенье, 9 мая, традиционно возложили цветы в Трептов-парке в честь Дня Победы. На территории парка находится братское кладбище и мемориал со скульптурой бронзового солдата.

Утром 9 мая в парк прибыл российский посол в Берлине Сергей Нечаев и другие представители посольства. Кроме того, к мемориалу в праздничный день пришел госсекретарь МИД Германии Мигель Бергер, а также представители федеральных земель ФРГ, партий и администрации Берлина.

Граждане Германии также возлагали цветы в День Победы в парке Тиргартен, где находится другой известный мемориал, пишет Интерфакс.

В свою очередь в Москве прошел парад Победы на Красной площади 9 мая. В нем участвовали около 12 тысяч военнослужащих, было задействовано более 190 образцов военной техники, а также военная авиация.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин обсудил с ветераном ВОВ Марией Фаустовой.

Читайте также: Российский ученый Мажуга поздравил с Днем Победы легендарного летчика Киртока

День ПобедывойнаБерлин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Все мнения
О проекте