Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Названы приметы, связанные с чудесными свойствами лепестков сирени
Фото: Pixabay

Названы приметы, связанные с чудесными свойствами лепестков сирени

Анастасия Прохорова

Общество

Лепестки сирени обладают магическими свойствами, которые могут принести удачу. Об этом говорят народные приметы.

Люди всегда верили, что с помощью этого растения возможно привлечь счастье и избавиться от бед. Кроме того, есть способ, благодаря которому сирень помогает воплотить мечту в реальность.

Если повезло найти цветок сирени с пятью лепестками, необходимо мысленно произнести самое заветное желание, а потом съесть этот цветок. Согласно приметам, таким образом человек посылает свои мысли во Вселенную, а магические свойства помогают им не заблудиться и принести удачу.

Другой способ привлечь счастье – положить в руку пятилистный цветок, загадать желание, а затем спрятать в шкатулку. Там он должен находиться до тех пор, пока желание не сбудется, пишет Пятый канал.

Читайте также: От венка до вина: главные майские цветы

народные приметысирень распустиласьвера в приметы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Рощин
Алексей Рощин

Агрессия и конфликты, которых нельзя избегать

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изгнать насилие из книг невозможно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Плохой боевик — идеальное пособие для убийц и насильников

Руслан Клинский
Руслан Клинский

С самоката — в кому: почему разбился солист Мариинки

Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Все мнения
О проекте