Названы приметы, связанные с чудесными свойствами лепестков сирени

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Лепестки сирени обладают магическими свойствами, которые могут принести удачу. Об этом говорят народные приметы.

Люди всегда верили, что с помощью этого растения возможно привлечь счастье и избавиться от бед. Кроме того, есть способ, благодаря которому сирень помогает воплотить мечту в реальность.

Если повезло найти цветок сирени с пятью лепестками, необходимо мысленно произнести самое заветное желание, а потом съесть этот цветок. Согласно приметам, таким образом человек посылает свои мысли во Вселенную, а магические свойства помогают им не заблудиться и принести удачу.

Другой способ привлечь счастье – положить в руку пятилистный цветок, загадать желание, а затем спрятать в шкатулку. Там он должен находиться до тех пор, пока желание не сбудется, пишет Пятый канал.

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