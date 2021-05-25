Франция приостановила разрешение на полеты бортов «Белавиа»

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Французские власти приняли решение приостановить действие разрешения на полеты, выданное белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом во вторник, 25 мая, рассказал государственный секретарь при министерстве транспорта Франции Жан-Батист Джеббари.

Как написал чиновник в своем Twitter, из соображений безопасности пассажиров он также призвал французские авиакомпании не выполнять полеты над воздушным пространством Белоруссии.

Pour la sécurité des passagers, j'ai demandé aux compagnies aériennes opérant en France de ne plus survoler l'espace aérien biélorusse. Les autorisations de vol de Belavia sont par ailleurs suspendues. — Jean-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) May 24, 2021

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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