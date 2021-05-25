В Кремле надеются, что задержанная в Минске россиянка Сапега скоро будет отпущена

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Москва надеется, что белорусские власти в самое ближайшее время отпустят россиянку Софию Сапегу, которая была задержана после посадки самолета авиакомпании Ryanair вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 25 мая.

— На этот раз, конечно же, мы исходим из безусловной необходимости соблюдения всех прав российской гражданки, обеспечения консульского доступа к российской гражданке. И вообще, мы надеемся, что она в ближайшее время будет отпущена белорусскими властями, — заявил представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил, что Кремль надеется на освобождение россиянки в случае, если к ней не возникнет никаких вопросов в плане закона. При этом пресс-секретарь президента добавил, что не располагает информацией относительно вопросов властей Белоруссии к соблюдению Сапегой норм законодательства, сообщает РИА Новости.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии. МВД Белоруссии сообщило, что Протасевич находится в СИЗО № 1, жалоб на здоровье от него не поступало. Позднее появилось видео, на котором экс-редактор Telegram-канала Nexta заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие. В Кремле отказались комментировать ситуацию с самолетом, уточнив, что этим должны заниматься международные авиационные власти. В МИД РФ отметили, что оценивать ситуацию с самолетом в Минске следует «на трезвую голову», собрав всю необходимую информацию.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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