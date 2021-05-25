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Кремль назвал неадекватными обвинения РФ в причастности к инциденту в Минске
Фото: Пресс-служба Госдумы

Кремль назвал неадекватными обвинения РФ в причастности к инциденту в Минске

Виктория Родимкина

Внешняя политика

В Кремле считают неадекватными обвинения России в причастности к инциденту с рейсом Ryanair в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 25 мая.

По его словам, скоро Россию начнут обвинять только за ее существование.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон рассмотрит предложение ввести санкции в отношении «Северного потока — 2» и трубопровода «Ямал — Европа» после инцидента с самолетом в Белоруссии. Рааб отметил, что инцидент в Минске не мог произойти без «как минимум молчаливого согласия Москвы».

— Одержимость вот такая русофобская и навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Кремль не соглашается с «неадекватными обвинениями» в адрес России. Дмитрий Песков добавил, что авторы подобных заявлений уже не могут оценить ситуацию трезво, сообщает РИА Новости.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии. МВД Белоруссии сообщило, что Протасевич находится в СИЗО № 1, жалоб на здоровье от него не поступало. Позднее появилось видео, на котором экс-редактор Telegram-канала Nexta заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие. В Кремле отказались комментировать ситуацию с самолетом, уточнив, что этим должны заниматься международные авиационные власти. В МИД РФ отметили, что оценивать ситуацию с самолетом в Минске следует «на трезвую голову», собрав всю необходимую информацию.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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