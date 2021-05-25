Премьер-министр Греции опроверг слухи о причастности РФ к посадке самолета в Минске

Фото: instagram.com/kyriakos_

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил во вторник, 25 мая, что участники дебатов на саммите Евросоюза не пытались связать инцидент с посадкой самолета Афины — Вильнюс с Россией.

По словам греческого политика, нет никакой информации о какой-либо причастности российской стороны к данному инциденту, а дебаты по России носили общий стратегический характер.

Мицотакис также выразил убежденность в том, что какие-либо слухи о возможной причастности России к случившемуся полностью безосновательны, а данных о якобы присутствии российских агентов на борту самолета отсутствуют.

Что касается обсуждения России в ходе саммита, премьер Греции пояснил, что сделанные выводы, «хотя и краткие, отражают жесткость, с которой мы должны относиться к поведению России, но, с другой стороны, оставляют открытой возможность говорить с Россией», сообщает РИА Новости.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии. МВД Белоруссии сообщило, что Протасевич находится в СИЗО № 1, жалоб на здоровье от него не поступало. Позднее появилось видео, на котором экс-редактор Telegram-канала Nexta заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие. В Кремле отказались комментировать ситуацию с самолетом, уточнив, что этим должны заниматься международные авиационные власти. В МИД РФ отметили, что оценивать ситуацию с самолетом в Минске следует «на трезвую голову», собрав всю необходимую информацию.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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