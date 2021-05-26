«Сможет в будущем заработать»: девятилетний сын Бледанс обучился навыкам массажиста

Фото: Из личного архива Эвелины Бледанс

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала, что ее девятилетний сын Семен обучается навыкам массажиста.

По словам Бледанс, она старается всесторонне развивать мальчика и закладывать в него те навыки, которые смогут принести доход в будущем.

— Сегодня вечером на дом приедет массажист, и у меня есть небольшая цель — чтобы Сема потихоньку обучался ручному массажу. Артисты артистами, но должно быть какое-то ремесло и в руках, — приводит слова телеведущей издание Starhit.ru.

У звездной мамы также есть 26-летний сын Николай, который в настоящее время живет в Израиле.

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