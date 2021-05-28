Международная группа прокуроров расследует инцидент с самолетом Ryanair

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Международная группа прокуроров будет расследовать инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Белоруссии. Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Экстренно севший в Минске самолет принадлежит дочерней компании лоукостера Ryanair, которая зарегистрирована в Польше. По факту произошедшего в стране возбудили уголовное дело, которое будет вести группа прокуроров из разных государств.

— В ее состав войдут прокуроры государств, граждане которых были пассажирами самолета и предпринимали путешествие из Афин в Вильнюс: Польши, Литвы, Греции и из других стран, — уточнил Рау.

По его словам, случившееся является «актом государственного терроризма». Рау подчеркнул, что Белоруссия нарушила правила международных авиаперевозок.

— В этом вопросе в ближайшее время мы можем ожидать турбулентности над Европой, — добавил министр.

Он уточнил, что необходимо усилить экономические санкции в отношении Белоруссии. По его мнению, ограничительные меры могут негативно повлиять на граждан страны, но они нужны для решения вопроса на данном этапе, пишет РАР.

Ранее сообщалось, что Украина закроет воздушное пространство для самолетов Белоруссии.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Пресс-служба Национального аэропорта Минск 23 мая сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие. В Кремле отказались комментировать ситуацию с самолетом, уточнив, что этим должны заниматься международные авиационные власти. В МИД РФ отметили, что оценивать ситуацию с самолетом в Минске следует «на трезвую голову», собрав всю необходимую информацию.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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