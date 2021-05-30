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Минтранс Белоруссии: Борт Ryanair посадили в аэропорту Минска как в ближайшем
Фото: Pexels

Минтранс Белоруссии: Борт Ryanair посадили в аэропорту Минска как в ближайшем

Илья Ашуров

В мире

Диспетчер дал указания экипажу лайнера Ryanair садиться в аэропорту Минска, потому что он был ближайшим белорусским аэропортом. Кроме того, другие гражданские аэродромы были закрыты. Об этом в воскресенье, 30 мая, рассказал директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский.

— Аэродром «Минск-2» был ближайший (для посадки в воздушном пространстве Белоруссии — прим. «ВМ»). Аэродром «Брест» и аэродром «Гродно» не работали в этот день, работали в воскресенье только национальный аэропорт «Минск» — он является круглосуточным — и аэропорт «Гомель», который является у нас запасным и круглосуточным, — заявил Сикорский в эфире телеканала СТВ.

Также директор департамента добавил, что «Минск-2» изначально значился в плане авиакомпании в качестве запасного аэропорта.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Пресс-служба Национального аэропорта Минск 23 мая сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие. В Кремле отказались комментировать ситуацию с самолетом, уточнив, что этим должны заниматься международные авиационные власти. В МИД РФ отметили, что оценивать ситуацию с самолетом в Минске следует «на трезвую голову», собрав всю необходимую информацию.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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