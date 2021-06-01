Мусороперерабатывающий завод «Хартия» перенесут за пределы Москвы

Фото: Пресс-служба ООО «Хартия»

Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Дегунино Карта всех событий

Мусороперерабатывающий завод «Хартия» вынесут за пределы столицы, о чем неоднократно просили москвичи. На освободившемся участке проведут рекультивацию земли, сделав его безопасным для размещения социальных и жилых объектов. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Речь идет об участке в промышленной зоне между Путевым проездом, Алтуфьевским шоссе и улицей Поморской, возле железнодорожной станции Дегунино на северо-востоке столицы.

— Редевелопмент промышленных зон — одно из важных направлений по благоустройству столицы. Кроме того, крупные предприятия и производства необходимо выносить за пределы города, как можно дальше от жилого массива. Проект предусматривает создание современного квартала с социальными объектами и общественно-деловым центром, а также двух детских садов с бассейном на 425 мест и школой на 950 учеников, — рассказала Юлиана Княжевская.

Проект предусматривает развитие транспортной инфраструктуры. Реконструкция ждет Поморскую улицу, участок Проектируемого проезда № 2176 и Поморский проезд. Через железнодорожные пути к промзоне «Медведково» построят наземный пешеходный переход.

На первых этажах жилого квартала разместятся торговые и бытовые объекты, способствующие комфортному проживанию.

Также здесь будут построены и реконструированы инженерные коммуникации и объекты.

Обсуждение проекта идет на сайте «Активный гражданин». Разработчики рассмотрят все полученные от москвичей предложения.

Ранее москвичам рассказали, какую пользу городу приносит реорганизация промзон.

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