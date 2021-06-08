Эксперт назвал тренды выпускных вечеров в 2021 году

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Вечеринки клубного формата приобрели особую популярность на современных выпускных вечерах. А вот тематические мероприятия в этом году не востребованы. Об этом рассказал руководитель агентства по организации мероприятий Юрий Мирошников.

— Сейчас все хотят побывать на веселом празднике с модным, желательно медийным ведущим. Где также будут выступать клубные диджеи с популярных площадок. Поэтому мы стараемся формировать программу вечера так, чтобы возникало ощущение клубного мероприятия со множеством различных артистов, зрелищными номерами, — пояснил эксперт.

По его словам, за 2020 год многие люди немного устали от разного рода ограничений, некоторые из которых существуют до сих пор. Поэтому им хочется праздника, на котором можно будет отдохнуть по полной, но в рамках приличий, отмечает «МИР 24».

Он также напомнил, что до этого особую популярность имели вечеринки в стиле кинопремии «Оскар». Почти все выпускные вечера были оформлены красными дорожками и другими атрибутами церемонии. В настоящее время это уже считается немодным. Вместе с тем, как подчеркнул специалист, важной составляющей всех выпускных вечеров 2021 года стало соблюдение антиковидных правил.

Источник: mir24.tv

Читайте также: Стала известна стоимость организации выпускного бала в Москве и регионах