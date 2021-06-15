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Еще 3045 пациентов вылечили от COVID-19 в Москве за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще 3045 пациентов вылечили от COVID-19 в Москве за сутки

Юлия Павлушова

Город

Еще 3045 пациентов за сутки вылечили от коронавируса в столице. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает Telegram-канал Оперативного штаба Москвы.

За весь период пандемии от COVID-19 вылечились 1 099 598 москвичей.

Еще 3045 пациентов вылечили от COVID-19 в Москве за суткиФото: Оперштаб

Также за последние 24 часа в столице зафиксировали 6805 новых случаев заболевания инфекцией. Госпитализировали еще 1705 пациентов. Кроме того, за сутки скончался 71 пациент от последствий, вызванных коронавирусом.

Ранее вирусолог назвал предполагаемый срок спада заболеваемости COVID-19.

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