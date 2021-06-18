Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Летнее солнцестояние в 2021 году наступит утром 21 июня
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Летнее солнцестояние в 2021 году наступит утром 21 июня

Анастасия Волоснова

Общество

Летнее солнцестояние в 2021 году наступит 21 июня в 6:32 по московскому времени. Об этом говорится на сайте Московского планетария в пятницу, 18 июня.

В планетарии пояснили, что Солнце будет двигаться по эклиптике и в 6:32 достигнет самого удаленного положения от небесного экватора. В день летнего солнцестояния в Южном полушарии наступит астрономическая зима, а в Северном полушарии — лето.

Кроме того, в Северном полушарии 21 июня наступит самая короткая ночь и самый долгий световой день, который будет длиться 17 часов 33 минуты.

— Это происходит, потому что в день летнего солнцестояния Солнце восходит на северо-востоке, поднимается на наибольшую высоту над горизонтом на юге, то есть в полдень можно наблюдать самое высокое Солнце в Северном полушарии, а заходит за горизонт на северо-западе, — уточнили в пресс-службе.

В планетарии напомнили, что в день зимнего солнцестояния, 21 декабря, световой день в Москве длится семь часов.

Читайте также:
солнцестояниелетоСолнце
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте