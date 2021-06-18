Летнее солнцестояние в 2021 году наступит утром 21 июня

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Летнее солнцестояние в 2021 году наступит 21 июня в 6:32 по московскому времени. Об этом говорится на сайте Московского планетария в пятницу, 18 июня.

В планетарии пояснили, что Солнце будет двигаться по эклиптике и в 6:32 достигнет самого удаленного положения от небесного экватора. В день летнего солнцестояния в Южном полушарии наступит астрономическая зима, а в Северном полушарии — лето.

Кроме того, в Северном полушарии 21 июня наступит самая короткая ночь и самый долгий световой день, который будет длиться 17 часов 33 минуты.

— Это происходит, потому что в день летнего солнцестояния Солнце восходит на северо-востоке, поднимается на наибольшую высоту над горизонтом на юге, то есть в полдень можно наблюдать самое высокое Солнце в Северном полушарии, а заходит за горизонт на северо-западе, — уточнили в пресс-службе.

В планетарии напомнили, что в день зимнего солнцестояния, 21 декабря, световой день в Москве длится семь часов.