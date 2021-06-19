Врач объяснила раздражительность во время диет

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Снижение настроения и раздражительность во время диеты могут являться проявлением дефицита аминокислоты триптофан, рассказала старший научный сотрудник клиники ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина.

Эксперт отметила, что изменение эмоционального фона нередко наблюдается при неполноценном питании — в том числе при дефиците белка. В частности, аминокислота триптофан необходима для синтеза серотонина, который называют гормоном счастья.

Во избежание проблем с настроением медик советует следить за содержанием в рационе источников триптофана. К ним относятся красная и черная икра, твердые сыры, орехи, тофу и другие продукты из сои, крольчатина, курятина, индейка, рассказала Чехонина в интервью радио Sputnik.

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