Победители розыгрыша среди вакцинированных в Москве получили ключи от автомобилей

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Первые пять москвичей получили ключи от автомобилей после победы в розыгрыше среди вакцинировавшихся от коронавируса. Об этом стало известно во вторник, 29 июня.

Победители конкурса получили первую дозу вакцины с 14 по 20 июня.

Решение о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации принял мэр Москвы Сергей Собянин. Среди москвичей разыграют автомобили марки Renault Logan стоимостью примерно миллион рублей. Результаты будут объявляться каждую среду начиная с 23 июня в эфире телеканала «Москва 24».

Главным выигрышем для вакцинированных, по словам главы города, по-прежнему останется здоровье. Проверить выигрыш можно с помощью специального сервиса на портале mos.ru. Для этого потребуется ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.