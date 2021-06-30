Мужчина подложил гранату на стекло автомобиля следователя. Видео
Неизвестный подложил гранату на лобовое стекло машины, принадлежащей следовательнице следственного департамента МВД. Об этом в среду, 30 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на парковке рядом с торговым центром на Рублевском шоссе.
Впоследствии оказалось, что граната ненастоящая: злоумышленник использовал в качестве угрозы муляж. Предполагается, что произошедшее связано с профессиональной деятельностью женщины.
Эпизод попал на камеры видеонаблюдения.
Правоохранители уже установили приметы мужчины. В настоящее время ведется его розыск.
Ранее «ВМ» писала о жителе Казани, который заперся в квартире и угрожает взорвать гранату. Позже его задержали.