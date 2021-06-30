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Мужчина подложил гранату на стекло автомобиля следователя. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина подложил гранату на стекло автомобиля следователя. Видео
Фото: Moscow-live
Россия, Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

Неизвестный подложил гранату на лобовое стекло машины, принадлежащей следовательнице следственного департамента МВД. Об этом в среду, 30 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на парковке рядом с торговым центром на Рублевском шоссе.

Впоследствии оказалось, что граната ненастоящая: злоумышленник использовал в качестве угрозы муляж. Предполагается, что произошедшее связано с профессиональной деятельностью женщины.

Эпизод попал на камеры видеонаблюдения.

Видео: Telegram / 112

Правоохранители уже установили приметы мужчины. В настоящее время ведется его розыск.

Ранее «ВМ» писала о жителе Казани, который заперся в квартире и угрожает взорвать гранату. Позже его задержали.

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