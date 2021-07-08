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Более 120 столичных медиков проводят вакцинацию от COVID-19 в «Лужниках»

Анастасия Волоснова

Вакцинация от коронавируса
Город
Более 120 столичных медиков проводят вакцинацию от COVID-19 в «Лужниках»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Лужники, 24с1 Карта всех событий

Вакцинацию москвичей от коронавируса в олимпийском комплексе «Лужники» проводят 124 медицинских работника. Об этом рассказал в четверг, 8 июля, главный врач Городской поликлиники № 175 Андрей Федорук.

По его словам, на данный момент в «Лужниках» работают 25 врачей и 99 медицинских сестер. В центре вакцинации москвичам также помогают 99 сотрудников госуслуг «Мои документы» и 125 администраторов.

Федорук отметил, что нынешние запасы вакцины позволяют каждый день прививать по 15 тысяч человек, пишет агентство городских новостей «Москва».

Выездные бригады вакцинации разместили в «Лужниках», так как в Москве растет спрос на вакцину. При себе для проведения процедуры необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве запрашивают у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.

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