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Американист прокомментировал развертывание гиперзвукового оружия США в Европе

Елена Фролова

Политика
Американист прокомментировал развертывание гиперзвукового оружия США в Европе
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Власти Соединенных Штатов Америки не будут размещать гиперзвуковое оружие в Европе. Вместо этого они разместят там ракеты средней и ближней дальности. Такого мнения придерживается ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Посольство России в США сообщило о том, что недопустимо развертывание американского сверхзвукового оружия в странах Евросоюза, потому что это может дестабилизировать обстановку в регионе и спровоцировать конфликты.

Как считает эксперт, пока Соединенные Штаты по понятной причине не пойдут на такой шаг. По его мнению, у них просто нет сверхзвукового оружия. Однако специалист предупреждает, что в регионе могут установить другой вид военного оружия.

— В первую очередь Вашингтону еще нужно создать гиперзвуковые ракеты, а потом уже развертывать их. Поэтому по данному вопросу пока не стоит вести разговоры. Однако если данные ракеты появятся в Европе, то в ответ на это появятся и наши ракеты, — пояснил Константин Блохин.

Он напомнил, что во время правления Дональда Трампа США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Пока нынешний президент Джо Байден не стремится данную договоренность возобновить, передает Общественная Служба Новостей.

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