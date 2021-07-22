Представитель Рады попросил США не отказываться от санкций по «Северному потоку — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Верховная Рада попросила конгресс США продолжить санкционную политику, которая помогла бы не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее открытое письмо написал спикер парламента Дмитрий Разумков. Обращение в адрес спикера палаты конгресса США Нэнси Пелоси опубликовано на сайте Рады в четверг, 22 июля.

— Обращаюсь к конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству «Северного потока — 2», — говорится в письме.

Представитель парламента также призвал конгресс не утверждать никакие соглашения, которые могли бы угрожать энергетической европейской безопасности и наносить ущерб национальным интересам Украины и Штатов.

Разумков выразил мнение, что газопровод напрямую угрожает не только энергетической безопасности Украины, но и всей Европе, а также представляет из себя геополитический проект, цель которого — сформировать энергетическую зависимость европейских стран от газовой монополии России.

Так, по мнению спикера, трубопровод идет в разрез с положением Третьего энергетического пакета Евросоюза и усиливает возможности для РФ злоупотреблять своим доминирующим положением, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что США и ФРГ заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза против России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.