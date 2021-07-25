В США предложили объявить Байдену импичмент из-за «Северного потока — 2»

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Президент США Джо Байден заслуживает импичмента из-за соглашения по проекту российского газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение выразил журналист Марк Тисен.

Как указал Тиссен, в 2019 году представители Демократической партии начали процесс импичмента в отношении 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Основанием стало якобы давление на украинского лидера Владимира Зеленского в ходе расследования коррупционного скандала с сыном Джо Байдена.

Журналист предположил, что «администрация Байдена, возможно, выкрутила руки Зеленскому, чтобы тот смирился со сделкой США и Германии, которая позволит Берлину вместе с Москвой завершить строительство газопровода "Северный поток — 2"».

Обозреватель Washington Post считает, что Байден заслуживает импичмента за навязывание Киеву невыгодной для него сделки, так как после запуска «Северного потока — 2» Россия «сможет перекрывать энергетические поставки Киеву, не отрезая Западную Европу».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.