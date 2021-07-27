Три золота: главные успехи российских спортсменов в четвертый день Олимпиады-2020

Фото: instagram.com/tokyo2020

Российские спортсмены в четвертый день Олимпийских игр в Токио завоевали золотые медали в женском командном многоборье, мужском плавании и тхэквондо. «Вечерняя Москва» рассказывает о главных достижениях атлетов во вторник, 27 июля.

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх. Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова набрали 169,528 балла. Серебряными призерами стали американки, бронзу завоевали гимнастки из Великобритании.

Тренер российских гимнасток Валентина Родионенко призналась, что сомневалась в таком успехе.

— 16 лет (спортсменкам — прим. «ВМ»), боялась, что не выдержат. Но выдержали! Их следующая Олимпиада — Париж, — рассказала тренер.

📹 Вот он, тот самый момент абсолютного счастья! Волнение, ожидание, слезы, ПОБЕДА 🤩



До мурашек! Наши чемпионки ❤️ pic.twitter.com/FklSFr9LLX — Матч ТВ (@MatchTV) July 27, 2021

Евгений Рылов впервые за 25 лет принес России золотую медаль Олимпиады в плавании. Он одержал победу на дистанции 100 метров на спине, проплыв ее за 51,98 секунды и установив рекорд Европы.

Серебряную медаль завоевал другой россиянин — Климент Колесников (52,00), бронзовая награда досталась пловцу из США Райану Мерфи (52,19).

Еще одно золото в актив сборной России записал тхэквондист Владислав Ларин. Он выступал в весовой категории свыше 80 килограммов.

В финале соревнований он одержал победу над Деяном Георгиевски из Северной Македонии со счетом 15:9. Сборной по тхэквондо также удалось впервые в истории досрочно стать победителем медального зачета на Олимпиаде.

Фото: Twitter / Olympic Russia

Серебряные медали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров принесли России Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов.

В финале они уступили спортсменам из Китая Цзян Жаньсинь и Пан Вэю со счетом 14:16.

Стрелки Сергей Каменский и Юлия Каримова выиграли бронзовую награду в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров в миксте. Выстрелы отечественных спортсменов оказались точнее, чем у представителей южнокорейской сборной. Встреча завершилась с результатом 17:9.

Таким образом, российские атлеты завоевали три золота Олимпиады 27 июля. Команда остается на четвертой строчке в медальном зачете. У россиян по семь золотых и серебряных, а также четыре бронзовые медали.

В предыдущие дни Игр в актив сборной России золото также принесла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. Первое золото в истории российского тхэквондо добыл Максим Храмцов — причем он сделал это с симптомами перелома руки.

Саблистка София Позднякова в финале встретилась с соотечественницей Софьей Великой. Поединок турнира завершился со счетом 15:11 в пользу Поздняковой. Она принесла сборной золото, а Великая — серебро.

Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин стали обладателями золотых медалей в командном многоборье по спортивной гимнастике.

Серебряные награды оказались у японцев (262,397 очка), а бронзовые — у китайцев, они набрали 261,894 очка. Последний раз российские гимнасты завоевывали золото Олимпийских игр в командном многоборье на Играх в 1996 году в Атланте.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.