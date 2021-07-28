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«Правильно все сказал»: Исинбаева поддержала Медведева после конфликта с журналистом

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
«Правильно все сказал»: Исинбаева поддержала Медведева после конфликта с журналистом
Фото: instagram/medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев правильно ответил на провокационный вопрос чилийского журналиста в микст-зоне на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявила двукратная чемпионка Игр в легкой атлетике Елена Исинбаева в среду, 28 июля.

— Здорово, правильно Даня все сказал. У нас тут Олимпиада. Лететь за столько километров, чтобы задать такие глупые вопросы… — сообщила она.

Журналистам необходимо соблюдать этикет и такт, добавила спортсменка. На Играх есть множество провокаторов, а Медведев сделал все правильно, приводит слова Исинбаевой РИА Новости.

Представитель зарубежного СМИ в разговоре с Медведевым назвал всех спортсменов из России «читерами» (жуликами, мошенниками — прим. «ВМ»). Теннисист на это возмутился и заявил, что впервые в жизни не ответит на вопрос журналиста. Медведев также потребовал, чтобы этого человека «он здесь больше не видел».

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в свою очередь отметил, что на провокационные вопросы журналистов не нужно реагировать — лучше всего в подобных случаях сохранять молчание.

— Надо быть выше, — констатировал он.

Медведев прошел в четвертьфинал Олимпиады в мужском одиночном разряде. В 1/8 финала спортсмен одержал победу над итальянским теннисистом Фабио Фоньини. Встреча, состоявшая из трех сетов, завершилась со счетом 6:2, 3:6 и 6:2. В ходе этого матча Медведеву стало плохо, однако после того как врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь, игрок смог продолжить матч.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов.

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