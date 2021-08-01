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В Госдуме отреагировали на угрозы Лашета о санкциях из-за «Северного потока — 2»

Илья Ашуров

Политика
В Госдуме отреагировали на угрозы Лашета о санкциях из-за «Северного потока — 2»
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет вынужден придерживаться санкционной риторики в отношении газопровода «Северный поток — 2» из-за партийной дисциплины. При этом в качестве главы государства он будет прежде всего руководствоваться интересами своей страны. Такое мнение высказала депутат Госдумы Елена Панина в воскресенье, 1 августа.

По ее словам, рассуждая о «Северном потоке — 2», Лашет вынужден опираться на позицию политической партии ХДС/ХСС, в которой состоит.

— Заявление о приоритетности интересов Украины для Германии несколько странно звучит в устах государственного деятеля ФРГ. Скорее всего, Лашет в качестве канцлера будет в своей деятельности руководствоваться прежде всего экономическими интересами собственной страны, а не киевских властей, — цитирует парламентария РИА Новости.

В воскресенье, 1 августа, Армин Лашет заявил, что Германия готова предпринять новые санкционные шаги в отношении России, если Москва позволит себе «агрессивные действия» против Украины.

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода рассчитывают в конце августа.

США и Германия 21 июля достигли договоренности по «Северному потоку — 2». По словам заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, ФРГ обязуется добиваться ввода санкций в отношении Кремля со стороны ЕС, если Москва будет использовать энергетический экспорт как оружие против европейских стран.

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