Журналист из США описал «наказание» Украины после запуска «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

После открытия газопровода «Северный поток — 2» Украина не сможет рассчитывать на широкое международное «возмущение» из-за новых для нее обстоятельств. Об этом написал в статье американский журналист Джон Рюль.

Он уверен, что благодаря данному российскому проекту Европа останется сильно зависимой от газа из РФ — ключевого для нее поставщика голубого топлива. Также, по мнению обозревателя, новый газопровод ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность Центральной и Восточной Европы, в частности, Украины и Польши.

— Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через нее и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание ЕС выступать в качестве посредника поубавится, — отметил Рюль в издании National Interest.

Журналист подчеркнул, что в связи с будущим значительным сокращением транзита российского газа Украина рискует не только экономическим потерями, но и лишением себя доступа к жизненно важному источнику энергии.

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако в мае 2021 года США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.