Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 августа

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В четверг, 12 августа, столичный регион еще будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 21-23 градуса. В Подмосковье температура воздуха ожидается 20-25 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики рассказали, что атмосферное давление слабо пониженное, возможно формирование условий погодной гипоксии — будет понижаться содержание кислорода в воздухе. При многих заболеваниях, как хронических, так и после перенесенных острых, с проявлениями кислородной недостаточности, и осложненных повышенной метеочувствительностью, могут отмечаться симптомы недомогания и обострения.

Следует быть более внимательными к своему состоянию, строго выполнять рекомендации врача, вовремя принимать назначенные препараты. Для практически здоровых людей это благоприятная летняя погода для укрепления здоровья, занятий спортом и закаливающих процедур.

Синоптик сообщила о солнечной погоде в Москве на выходных. Погода в Москве и Подмосковье порадует местных жителей.