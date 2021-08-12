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Синоптик сообщила о солнечной погоде в Москве на выходных

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптик сообщила о солнечной погоде в Москве на выходных
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Погода в Москве и Подмосковье в выходные порадует местных жителей. Будет солнечно, почти без дождей, воздух прогреется до плюс 25-27 градусов. Об этом сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

— В выходные нас порадует погода. Благодаря антициклону в субботу мы уже дождей никаких не ждем, будет много солнца. Днем в Москве будет до плюс 23-25 градусов, а по области — до 22-27 градусов, — рассказала она.

Синоптик добавила, что в воскресенье, 15 августа, характер погоды существенно не изменится, но в отдельных районах, преимущественно на севере Московской области, могут пройти небольшие дожди во второй половине дня, передает ТАСС.

Синоптик пообещал москвичам летнее начало следующей недели. Прогноз показывает, что вероятность того, что температуры будут повышаться в диапазоне плюс 28 градусов на следующей неделе, существует.

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