Посольство РФ в Кабуле сообщило о напряженной обстановке в городе

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Обстановка в Кабуле в настоящее время напряженная, но угрозы дипмиссии нет. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщило посольство РФ в городе.

В ведомстве добавили, что в настоящее время нет необходимости эвакуировать российское посольство из Кабула, потому как военные действия на территории города не ведутся, передает РИА Новости.

— Обстановка в Кабуле немного напряженная, но никакой войны в городе нет, — заявил пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* ведут боевые действия с афганскими военнослужащими.

С момента обострения ситуации талибами* были захвачены многие сельские поселения и города. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа сообщалось о захвате города Майданшахр — административного центра провинции Вардак. Кроме того, в МВД Афганистана сообщили, что талибы* наступают на Кабул. 14 августа они почти полностью захватили столицу провинции Пактика.

На данный момент захвачены все оборонительные системы, административные и правительственные здания.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.