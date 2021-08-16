Посольство России в Кабуле установило рабочие контакты с талибами*

Фото: МИД РФ

России удалось установить рабочие контакты с талибами*, посольство страны в Кабуле работает в штатном режиме. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) России в понедельник, 16 августа.

— Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения, — говорится в сообщении.

МИД уточнил, что следит за развитием ситуации в Афганистане после перехода власти. Обстановка в Кабуле и в стране в целом стабилизируется, а «Талибан»* начал наводить общественный порядок, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Также талибы* подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипломатических миссий, добавили в министерстве. Всем афганским сторонам необходимо воздержаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путем, отмечается на сайте МИД.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около трех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.