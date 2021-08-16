Семь человек погибли из-за хаоса при эвакуации в аэропорту Кабула
Как минимум семь человек погибли в аэропорту Кабула при хаосе во время эвакуации. Об этом сообщает AP со ссылкой на американских военных.
В число жертв вошли те, кто упал с взлетающего самолета США, отмечается на сайте агентства.
16 августа американские военные также застрелили двух вооруженных людей в аэропорту Кабула. Обстоятельства и причины стрельбы не уточняются. Один из военных также получил огнестрельное ранение.
Insane. Don’t have any other words.— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021
The Kabul Airport.
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Ситуация в Афганистане
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.
На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около трех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.
13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.
* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.