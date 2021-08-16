Лавров по телефону обсудил с Блинкеном ситуацию в Афганистане

Фото: МИД РФ

Глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров по телефону обсудил ситуацию в Афганистане с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве в понедельник, 16 августа.

— Стороны обсудили ситуацию в Афганистане после бегства из страны главы государства, распада действующих органов власти и де-факто происходящей смены режима. Государственный секретарь сообщил о предпринимаемых Администрацией США действиях в контексте эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле и решения неотложных гуманитарных задач, вытекающих из складывающегося положения дел, — говорится в сообщении.

Лавров, в свою очередь, рассказал госсекретарю о российской оценке ситуации, а также о контактах посольства страны с представителями всех основных политических сил Афганистана.

Дипломаты договорились продолжить консультации с участием Китая, Пакистана, ООН и других сторон, чтобы способствовать созданию предпосылок для завязывания инклюзивного межафганского диалога, отмечается на сайте МИД.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.