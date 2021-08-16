Талибы* начали охранять посольство России в Кабуле с пулеметами и бронемашинами

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Радикальное движение «Талибан»* охраняет посольство России в Кабуле с бронемашинами и пулеметами. Об этом заявил российский посол Дмитрий Жирнов в понедельник, 16 августа.

— Бригада, уполномоченная более высокими руководителями, она к нам сегодня пришла во главе с их старшим. Он подтвердил все директивы, чтобы была обеспечена безопасность дипломатической миссии. Они стоят, круглосуточное дежурство, стоит бронемашина с пулеметами, все хорошо, — рассказал дипломат.

В дипломатической миссии находится более 100 россиян, приводит слова Жирнова «Эхо Москвы».

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.