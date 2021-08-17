В МИД РФ назвали ситуацию в Афганистане результатом высокомерия НАТО

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Североатлантический альянс ответил отказом на предложения России наладить диалог и взаимодействие по ситуации в Афганистане с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на случай эвакуации в кризисных ситуациях, однако в НАТО проявили отсутствие заинтересованности и высокомерие. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По словам дипломата, в ОДКБ « предлагали натовцам создать алгоритм взаимодействия по спасению, оказанию помощи, эвакуации в кризисных ситуациях. Интереса проявлено не было, как и к предложениям наладить диалог и взаимодействие между НАТО и ОДКБ по афганским делам. Более чем очевидная и объективная вещь: НАТО — внутри, ОДКБ — на внешнем периметре, интересы общие. Но разве для НАТО существуют равноправные партнеры? Результат этого высокомерия — беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал».

По мнению Грушко, сложившаяся в Афганистане ситуация стала закономерным итогом действий США и НАТО, «трансатлантической спайки и учета мнения каждого члена альянса: вместе пришли — вместе уйдем».

— США сказали: «Довольно», и все это трансатлантическое единство предстало во всей своей красе, — цитирует замглавы МИД РФ РИА Новости.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. После этого талибы* начали активные боевые действия против афганских военнослужащих.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдепартамент принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

16 августа президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты были готовы к коллапсу в Афганистане, который наблюдается в настоящее время, хотя ситуация развивалась стремительнее, чем ожидалось. По словам американского лидера, целью операции США в Афганистане было предотвращение террористических атак на Соединенные Штаты, и этой цели удалось достичь.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.