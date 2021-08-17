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Талибы* пригласили женщин участвовать в будущем правительстве Афганистана

Анастасия Волоснова

В мире
Талибы* пригласили женщин участвовать в будущем правительстве Афганистана
Фото: Telegram / Life shot

Талибы* пригласили женщин участвовать в будущем правительстве Афганистана, так как не хотят, чтобы они были «жертвами» в стране. Об этом во вторник, 17 августа, сообщил телеканал Al Hadath‎ со ссылкой на одного из представителей движения «Талибан»*.

Кроме того, женщины в Афганистане продолжили вести телепрограммы, несмотря на приход талибов* к власти. Так, женщины-ведущие продолжили выходить в эфир на афганском телеканале Tolo News. Талибы не высказали никаких возражений, уточнил директор медиакомпании Moby Media Group, куда входит канал, Саад Мохсени.

— Tolo News и «Талибан» вновь вершат историю: Абдул Хак Хаммад, высокопоставленный представитель «Талибана», сегодня утром разговаривает с нашей ведущей Бехештой (женщиной). Это было немыслимо два десятилетия назад, когда они были у власти в последний раз, — написал Мохсени в своем аккаунте в Twitter.

В свою очередь глава новостной службы Tolo News Мирака Попал также отметил, что эфир телеканала в настоящее время ведется с участием женщин-ведущих.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около трех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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