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Экс-глава Генштаба спрогнозировал ответ России на агрессию талибов*

Анастасия Волоснова

Политика
Экс-глава Генштаба спрогнозировал ответ России на агрессию талибов*
Фото: isafmedia / CC BY 2.0

В ответ на агрессию радикального движения «Талибан»* Россия может применить дальние бомбардировки Ту-22М3 в качестве «длинной руки». Об этом во вторник, 17 августа, рассказал бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) генерал армии Юрий Балуевский.

В случае агрессии «Талибана»* против стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) РФ должна будет оказывать помощь другим государствам-участникам.

— Если вы следили за учениями в Узбекистане, то заметили, что там применялись дальние бомбардировщики Ту-22М3. Они предназначены не для поддержки сухопутных войск, а для нанесения дальних ударов по объектам. Эти самолеты — предупреждение талибам не приближаться к границам, — пояснил Балуевский.

По его словам, армии Таджикистана, Узбекистана и Киргизии на данный момент достаточно боеспособны. Разведка, правильная координация действий, а также использование авиации Ту-22М3 будут эффективно действовать на противника, пишет ОСН.

В свою очередь спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что двадцатилетнее пребывание войск США в Афганистане закончилось трагедией и гуманитарной катастрофой.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около трех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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